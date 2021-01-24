شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: تفاصيل وفاة قائد أمني بارز في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي فجر اليوم قائد أمني بارز في محافظة حضرموت. وقال مصدر محلي أن المفتش العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد حسين صالح البري توفي في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد. ولم يوضح المصدر تفاصيل اكثر عن أسباب وفاة العقيد حسين البري.

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