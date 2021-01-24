شكرا لبحثكم عن خبر رضية المتوكل تواصل دورها المتآمر مع ايران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تطور أمني، قررت ذراع إيران، مليشيا الحوثي الإرهابية، إلزام حصول المغتربين اليمنيين القاطنة أسرهم في مناطق سيطرتها على نيل موافقة مسبقة للسفر خارج اليمن

.وأكدت الرسالة علاقة المؤسسة بالسفير الإيراني وخطتهم في استهداف عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية تحت مبررات عديدة منها تنمية مهارات القيادات الشابة في ظل أجواء الحرب والحصار, فقا للرسالة وخلق رأي عام متذمر من التحالف.

خطير للنشر والتعميم رسالة مسربة تفضح الحوثيه رضية المتوكل وعلاقتها بالسفير الإيراني محمود زاده الدورة التي نظمتها مؤسستها مؤسسة تنمية القيادات الشابه بالشراكة مع منظمة اوكسفام من يناير2017الى ديسمبر2018 برنامج قيادات نسويه وخطتهم التي استهدفت عدد من المحافظات#رضيه_المتوكل_ايران pic.twitter.com/PWB5nJQwPf

كما تفضح الرسالة المنظمات الشريكة مع رضية المتوكل وكيف اخترق اللوبي الحوثي الإيراني دوائر القرار وعمل المنظمات المدنية وكيف تمكنت رضية المتوكل من الوصول إلى عدد من دوائر القرار في عدد من المنظمات الدولية لكسب التعاطف الدولي مع الحوثيين وتجاهل الجرائم التي يرتكبها في حق اليمنين.

*صوت اليمن