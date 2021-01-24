شكرا لبحثكم عن خبر في قيفة برداع .. قتل نجله امامه ثم قال له " انا في وجه الله ووجهك" فدافع عن القاتل ولم يسمح لأحد بقتله والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أفادت مصادر محلية، السبت، بأن عامل من محافظة ذمار أقدم على قتل آخر من محافظة البيضاء بحضور والد القتيل.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن أحد العمال الذي ينحدر من مديرية آنس بمحافظة ذمار، قام بقتل آخر من قبيلة قيفة السفلى بمحافظة البيضاء من قبيلة "ال سرحان" في حضور والد المجني عليه.

وأوضحت المصادر بأن والد المجني عليه عندما هم بقتل الجاني، سارع الاخير الى رمى بندقه وقال له "أنا في وجه الله ووجهك".

ونوهت المصادر بأن والد المجني عليه التزام بعادات العرب وأعطى الوجه حقه وتراجع عن قتله، على الرغم من أنه لم يكن هناك شخص ثالث بينهما.

ولفتت المصادر الى أن أقارب المجني عليه حضروا لتنفيذ القصاص الفوري وقتل الجاني غير أن والد المجني عليه "المقتول" قام بحمايته لكونه "توجه به"؛ أي قال انا في وجه الله و وجهك.

وأشارت المصادر الى ان والد المجني عليه لم يسمح لاحد بإيذاء القاتل حتى تم تسليمه للجهات الامنية.

ولم تذكر المصادر سبب حادثة القتل.

يأتي ذلك في ظل انفلات أمني تشهده معظم المحافظات، لكن العادات والتقاليد والاعراف الايجابية لا تزال تحكم البعض وتحدد مواقفهم.

ولاقى الموقف إشادة وترحاب قبلي واسع، كاد أن ينسي الجميع قضية القتل.