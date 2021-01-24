شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يختطفون عشرين طفلا من عمران وينقلونهم إلى معسكرات للتدريب دون معرفة آبائهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - خطفت المليشيا الحوثية عشرين طفلا من محافظة عمران وقامت بنقلهم إلى معسكرات للتدريب التابعة لهم في منطقة بلاد الروس بمحافظة صنعاء دون معرفة آبائهم أو موافقتهم .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين لـ "المشهد اليمني"، اليوم، إن الحوثيين اختطفوا 20 طفلا من مناطق مختلفة من محافظة عمران وتم نقلهم إلى معسكرات للتدريب في مديرية بلاد الروس في مناطق جبلية وعرة وكثيفة باشجار الطلح .

وأضافت: أن من بين الأطفال والذين تقل أعمارهم جميعا عن 16 سنة طفل يعاني من الصرع- شحنة كهربائية - وهو ماجعل أحد المشرفين يحاول إعادة الطفل إلى أهله لكن المسؤول المباشر للتدريب رفض ذلك .

وأكدت المصادر أن الأطفال تم استدراجهم عبر عناصر حوثية شابه من خلال مجالس القات والذي يقدم لهم مجانا مستغلين فقرهم وخلال جلاسات القات يتم تعبئتهم في منازل تابعة لهم بكتيبات وأوراق طائفية وخطب لقيادات حوثية بينهم حسن نصر الله وحسين الحوثي وزعيم المليشيا عبد الملك الحوثي .

هذا وتدفع المليشيا الحوثية مرتبات كبيرة للمشرفين التابعين لها على مستوى القرى والمديريات والمحافظات نظير لقيامهم بتجنيد أطفال جدد وتعبئتهم عقائديا ثم تدريبهم دورات مستعجلة في أودية بلاد الروس وخولان على العمليات الانتحارية الإرهابية .