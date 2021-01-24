شكرا لبحثكم عن خبر بحادثة هزت محافظة يمنية .. معلم يقدم على اغتصاب ”13” من طلابه ويصورهم والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة إب من القبض على معلم اقدم على اغتصاب طلابه وتصويرهم.
وقالت مصادر محلية ان معلم يدعى (ن، م ) أقدم على اغتصاب ١٣ من طلابه وتصويرهم بالجوال بمنطقة بعدان باب.
وأضافت المصادر ان هذا المعلم كان يغطي بدلا من احد معلمي اللغة الانجليزية واستغل هذه الوظيفة باغتصاب الطلاب.
واختتمت المصادر بالقول انه عقب القبض عليه عثر الأمن على مقاطع فيديو للطلاب أثناء اقدامه على اغتصابهم الا ان هناك نافذين يريدون تمييع القضية وإخراج الجاني من السجن.
وتشهد مناطق سيطرة مليشيات الحوثي حالة من الانفلات الأمني وارتكاب جرائم كبرى .
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