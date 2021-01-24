عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رصد 4 مسيرات حوثية جنوبي الحديدة

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

أرسلت مليشيات الانقلاب الحوثية المصنفة إرهابيًا، 4 طائرات مُسيرة لتنفيذ أهدافًا مشبوهة بمناطق متفرقة من مديريات جنوبي محافظة الحديدة.



وذكر مصدرعملياتي، ان القوات المشتركة رصدت تحليق الطائرات البالغ عددهن 4 في سماء مديريتي التحيتا وحيس، جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

ياتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان القوات المشتركة رصد تحليق 9 طائرات إستطلاع حوثية في سماء مركز مدينة التحيتا وحيس والجبلية.

إلى ذلك نزعت عشرات الأسر، من حي منظر جراء قصف الحوثيين للأحياء السكنية في الساعات الماضية، يأتي ذلك في إطار مسلسل جرائم المليشيات بحق المدنيين والهدنة الأممية.