عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي جنوبي الحديدة

الأحد 24 يناير 2021

الخليج 365

اندلعت مواجهات عنيفة مساء السبت، بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، ومليشيات الحوثيين، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى من عناصر مليشيات الحوثيين، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن المواجهات تجددت مساء السبت بين الطرفين، من جهتي مديرية حيس، الجنوبية والجنوبية الشرقية، باستخدام كافة أنواع الأسلحة، وتعرّضت بعض منازل المواطنين وممتلكاتهم للأضرار نتيجة قصف الحوثيين بالقذائف المدفعية التي سقط بعضها في المناطق المأهولة، دون تسجيل وقوع أي ضحايا حتى الآن.

وذكر ”الإعلام العسكري“ التابع للقوات اليمنية المشتركة، بالحديدة، أن مليشيات الحوثيين حاولت الهجوم على مواقع القوات المشتركة، في مديرية حيس، في محاولة ”انتحارية“ جديدة، تحت غطاء ناري كثيف، إلا أنها فشلت.

من جهته، قال الموقع الرسمي لقوات ”ألوية العمالقة“ المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، إن مليشيات الحوثيين شنت هجوما على مركز مديرية حيس من الجهة الشمالية الشرقية، قبل أن تشنّ هجمات أخرى متزامنة في بقية جبهات المديرية، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين وإصابة آخرين، دون تحقيق أي اختراق.

ونقل الموقع على لسان مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن مليشيات الحوثيين، عاودت محاولة التسلل نحو مركز المديرية من محورين، الجنوبي والجنوبي الشرقي، بعد ساعتين فقط على كسر هجومها الأول على مدينة حيس، مركز مديرية حيس، جنوبي الحديدة، إلا أن كل تلك المحاولات فشلت.

وأشار موقع ”ألوية العمالقة“، إلى أن القوات المشتركة، رصدت 4 طائرات استطلاعية تابعة لمليشيات الحوثيين، في سماء مناطق متفرقة من المديريات الجنوبي لمحافظة الحديدة، قبل انطلاق الهجمات بساعات.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلا أن المليشيات الحوثية تواصل خروقاتها منذ مطلع الأسبوع الماضي، من خلال شّن هجمات مكثّفة على مواقع تسيطر عليها القوات اليمنية المشتركة في مديريتي حيس والدريهمي، أدت لاندلاع معارك عنيفة بين الجانبين، وأسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الحوثيين.