عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسلحون يغتالون جندي تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة

السبت 23 يناير 2021

الخليج 365

اغتال مسلحون يشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة، الخميس، أحد جنود قوات ”النخبة الشبوانية“ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمديرية ميفعة جنوب شرق محافظة شبوة.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين يشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة أطلقوا وابلاً من الرصاص على الجندي في قوات النخبة الشبوانية، ”زكريا العاقل“، الذي كان يرتدي زيًا مدنيًا، وسط سوق مدينة ”جول الريدة“ بمديرية ميفعة، وأردوه قتيًلا على الفور، قبل أن يتمكنوا من الفرار.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاغتيال وقعت قرب دوريات أمنية، دون أن تحرك ساكنًا، في حين قدمت دوريات أخرى بعد مرور نحو نصف ساعة على العملية، بينما قام المواطنون بنقل المجني عليه إلى أحد مستشفيات المدينة.

وقال عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي، في تغريدة على موقع ”تويتر“: إن ”اغتيال تنظيم القاعدة للجندي في النخبة الشبوانية زكريا باعوضه جريمة جديدة تشترك فيها السلطة الإخوانية وقيادات الميليشيات الأمنية والعسكرية، وكل من ساهم في إعادة القاعدة وتوطينها في شبوة لهذا الغرض، وتورط في دماء نخبتها وقبائلها بالقتل والاغتيال والملاحقات والتعذيب، ولا شك سيدفع الثمن“.

ولاحقا، قال المتحدث الرسمي للمجلس الإنتقالي الجنوبي، علي الكثيري، في بيان: ”يدين المجلس الانتقالي الجنوبي ويستنكر بشدة، أعمال القمع والتنكيل والإرهاب التي تمارسها سلطة الاخوان المسلمين بمحافظة شبوة، ضد أبناء المحافظة وفي مقدمتهم منتسبو قوات النخبة الشبوانية وآخرها ما حدث اليوم من استهداف للجندي البطل زكريا العلاوي أحد منتسبي النخبة انتقاماً من دورها البطولي في مكافحة الإرهاب في المحافظة قبل سقوطها بأيدي مليشيات الاخوان الغازية“.

وتابع: ”ففي الوقت الذي كان المجلس ومن خلفه أبناء شعبنا الجنوبي والقوى السياسية المعتدلة يأملون أن تسير إجراءات تنفيذ اتفاق الرياض ومن ذلك الشق العسكري بسلاسة، تصر جماعة الاخوان على تعطيل تنفيذ هذه الالتزامات وفي صدارة ذلك عرقلة عودة قوات النخبة الشبوانية وانتشارها في المحافظة، وقد لاحظنا وبأسف شديد تزايد أعمال القتل والقمع والإرهاب والاعتقالات والمطاردة التي تستهدف أبطال قوات النخبة دون مبرر سوى الانتقام من دور هؤلاء الأبطال في تطهير محافظتهم من الإرهاب وأعمال التقطع والحرابة“.

وأضاف: ”إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يدين هذه الأعمال الإرهابية المتعارضة مع نصوص وروح اتفاق الرياض ومع كافة القوانين والشرائع، فإنه يؤكد على ضرورة تنفيذ التزامات الاتفاق وتهيئة الظروف الملائمة لتنفيذه بالعمل ومن اللحظة بما في ذلك وقف كل الأعمال القمعية التي تستهدف منتسبي قوات النخبة والتهيئة لعودتهم وانتشارهم في مواقعها المحددة تجنباً لسيناريوهات لا تخدم الهدف الذي جاء من اجله الاتفاق“.

واختتم البيان بالقول: ”إن المجلس وهو يحيي بطولات وثبات وتضحيات قوات النخبة الشبوانية، فإنه يؤكد بأنه لن يتخلى عن واجبه الوطني تجاهها ولن يقف مكتوف الأيدي أمام تواصل مسلسل الاستهداف لهذه القوة الوطنية الجنوبية الضاربة التي يحتفظ لها التاريخ بسجل مشرف من البطولات والإنجازات“.