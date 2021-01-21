شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن حبريش يُعزي أسرة الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

قدم وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي تعازيه ومواساته إلى أسرة الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس ، الذي وافته المنية مساء الأربعاء في أحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.



وقال الشيخ بن حبريش على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " بحزنٍ بالغ، تلقينا نبأ وفاة الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس الذي فقدت حضرموت والساحة الفنية في الوطن عامة برحيله فنانًا متميزًا ، قضى معظم سنوات عمره في خدمة العمل الفني ونال جمهور واسع داخل وخارج الوطن".

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته , ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع اصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون