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بن حبريش يُعزي أسرة الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

قدم وكيل أول محافظة حضرموت رئيس حلف حضرموت رئيس مؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي تعازيه ومواساته إلى أسرة الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس ، الذي وافته المنية مساء الأربعاء في أحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

 

وقال الشيخ بن حبريش على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " بحزنٍ بالغ، تلقينا نبأ وفاة الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس الذي فقدت حضرموت والساحة الفنية في الوطن عامة برحيله فنانًا متميزًا ، قضى معظم سنوات عمره في خدمة العمل الفني ونال جمهور واسع داخل وخارج الوطن".

 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته , ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع اصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

 

إنا لله وإنا إليه راجعون 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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