شكرا لبحثكم عن خبر اغلاق مطعما بصنعاء بتهمة الشواذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت مليشيا الحوثي مطعما في صنعاء وأغلقته بعد استجابته لشروطه كلها في حي حدة بصنعاء. وقال مصدر مقرب من مطعم رينبو في حدة إن مدير مديرية الوحدة هاجم المطعم بقوة كبيرة وأغلقه رغم استجابة المطعم لشروط المدير كافة. وأضاف المصدر أن سبب الإغلاق الذي قدمه الحوثيون ألوان المحل المتعددة وطريقة تصميم الإضاءة. واتهم الحوثيون صاحب المطعم بألفاظ نابية لأن ألوان المطعم تشبه ألوان قوس قزح. وأغلق المطعم أبوابه بعد خسارة ملايين من العمل والتصميم .

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