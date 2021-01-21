وزارة الإعلام والثقافة والسياحة تنعي الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، الفنان الكبير علي أبوبكر العطاس، الذي وافته المنية، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد حياة حافلة بالعطاء الفني والموسيقي.



وعبرت الوزارة في بيان وفقا لوكالة سبأ الشرعية عن حزنها العميق برحيل الفقيد الذي شكل رحيله خسارة كبيرة للوسط الفني..مشيرة الى ان الساحة الفنية اليمنية خسرت برحيله واحداً من أبرز أعمدتها الذين أسهموا بفعالية في إثراء الأغنية اليمنية، وساعد على انتشارها في الجزيرة العربية.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وللوسط الفني ولجماهير الفقيد بهذا المصاب الأليم..سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.