شكرا لبحثكم عن خبر سلطنة عمان تطلب من ناطق الحوثي مغادرة اراضيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت مصادر مطلعة، امس الثلاثاء، عن أول دولة خليجية بدأت بتطبيق قرار العقوبات الامريكية ضد الحوثيين عبر توجيه إنذار لقيادي حوثي بمغادرتها.

وذكر موقع ”المشهد اليمني” عن مصادر خاصة إن سلطنة عمان أبلغت الناطق الرسمي للمليشيا الحوثية الارهابية وعضو وفدها المفاوض محمد عبد السلام، بمغادرة أراضيها خلال الـ48 الساعة القادمة.

وأشارت المصادر الى أن بقية الدول ستتخذ نفس الإجراءات ضد الارهابيين الحوثيين

وفي وقت سابق، ذكرت المصادر بأن القيادي الحوثي محمد عبدالسلام هو المتضرر الوحيد من قرار العقوبات الامريكية، لكونه من يدير تجارة واستثمارات المليشيا في الخارج.

يأتي ذلك بعد ساعات، على إصدار وزارة الخزانة الامريكية لأربعة تراخيص عامة الحاقا بقرار تصنيف المليشيا الحوثية منظمة ارهابية؛ شملت التراخيص “الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة، والأنشطة الرسمية لبعض المنظمات الدولية، وبعض معاملات دعم أنشطة المنظمات غير الحكومية في اليمن، والمعاملات المتعلقة بتصدير أو إعادة تصدير السلع الزراعية، والأدوية، والأجهزة الطبية، واستبدال الأجزاء والمكونات، أو تحديثات البرامج “.

وفتحت الوزارة نافذة للإجابة على الاسئلة المتكررة “للمساعدة في تسهيل التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدة المتعلقة بـ كوفيد-19، وبعض السلع الأساسية الأخرى للشعب اليمني التي كانت محظورة بموجب السلطات التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.