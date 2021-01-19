شكرا لبحثكم عن خبر الإصدار الآلي بصنعاء يعلن استئناف عملية إصدار البطائق الشخصية الإلكترونية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن مجمع الاصدار الآلي في العاصمة اليمنية صنعاء، عن استئناف عملية إصدار البطائق الشخصية الإلكترونية بعد سنوات من التوقف.

وقال في بين له، إنه سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021م توفير البطاقه الشخصيه الإلكترونية.

ودعا المجمع الراغبين في الحصول على بطاقة شخصية إلكترونية الى الحضور مبنى المجمع في امانة العاصمة، ويحضر معه اصل الاستبيان مع 2صور 4*6 .