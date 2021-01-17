مناقشة إجراءات البدء في العملية الثانية من المسح الزلزالي لشركة كالفالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد ،اليوم، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، إجراءات البدء في العملية الثانية من المسح الزلزالي 3D في مواقع الامتياز بالقطاع (9) لشركة كالفالي النفطية.



وأقر الاجتماع الذي ضم مديرا عموم مديرية حورة ووادي العين سالم باوزير ومكتب وزارة النفط بوادي حضرموت والصحراء المهندس رضا باسيف ومدير العمليات بالشركة بيل أستون، الخطة التحضيرية لعملية المسح المرفوعة من قبل الشركة.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو ، المشرف العام لعمليات المسح الدكتور أحمد عبداللاه ومدير العلاقات العامة بالشركة ابراهيم القاضي، عدد من التحديات والعراقيل التي قد تحدث خلال القيام بالأعمال الميدانية للمسح، والإجراءات المناسبة لمعالجتها بشكل سريع وفق الاسس والاجراءات التي تقرها السلطة مع الشركة بما يضمن استمرار عملية المسح والتعويض العادل للمتضررين .

وأكد وكيل المحافظة المساعد، على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات والتغلب عليها.. لافتا بأن التعويض سيكون وفق آلية محددة.