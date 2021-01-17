شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يتسلّم درع الوفاء من إدارة مستشفى القطن العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا اليوم، عميد كلية العلوم البيئية والأحياء البحرية بجامعة حضرموت الدكتور سالم ربيع بازار، ومدير مستشفى القطن العام عبدالله سعيد العي.



وتعرّف المحافظ، على سير الدراسة بكلية البيئة بجامعة حضرموت ونشاط العمل الصحي بمشروع القطن العام، وناقش اللقاء مشاريع إعادة تأهيل مختبرات الكلية وبناء الدور الثاني، وتوسعة مستشفى القطن وبناء الدور الثاني وسور المستشفى.

وتسلّم المحافظ من مدير مستشفى القطن العام درع الوفاء المقدّم من السلطة المحلية بمديرية القطن وإدارة المستشفى، تقديراً لإهتمام المحافظ بالمديرية ودعمه للمستشفى.