تعز: مركز غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري مهدد بالإغلاق

المنامة - ياسر ابراهيم - حذّرت مصادر طبية، السبت، من توقف مركز غسيل الكلى في المستشفى الجمهوري، في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، جراء نفاد محاليل الغسيل الكلوي.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن المركز بات مهدد بالخروج عن الخدمة، نتيجة قرب نفاد المحاليل والمستلزمات الخاصة بالغسيل الكلوي، مشيرة إلى أن أكثر من 170 مريضا من نزلاء المركز باتت حياتهم في خطر.



وأضافت المصادر أن قوات المجلس الانتقالي (مدعوم من الإمارات) احتجزت المحاليل في ميناء عدن لأكثر من شهر قبل أن تفرج عنها في وقت لاحق.



وأشارت إلى أنه بعد الإفراج عن الشحنة تم إيداعها مخازن منظمة الصحة العالمية، ولم توزّع حتى الآن. لافتة إلى أنه لا يوجد أي استجابة حتى الآن للإفراج عن المحاليل.



ولم يصدر بعد أي تعليق من منظمة الصحة العالمية حول أسباب احتجاز المحاليل الطبية.



وتشير إحصائيات رسمية إلى أن هناك أكثر من 400 شخص يعانون من الفشل الكلوي ويخضعون لجلسات غسل دورية في مركز غسيل الكلى بمستشفى الثورة والجمهوري.

