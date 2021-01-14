شكرا لبحثكم عن خبر مدارس الأوائل تحتفي بتكريم المتفوقين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

اقيم صباح اليوم بمدارس الأوائل الأساسية الثانوية بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن , حفل تكريم الطلاب والطالبات الأوائل والمتفوقين في نتيجة الفصل الأول من العام الدراسي (٢٠-٢٠٢١م ).

وفي الحفل الذي بدا بالقرآن الكريم

وحضره العقيد / علي أحمد عامر نائب مدير أمن محافظة لحج .والاستاذ /جلال ذيبان مستشار مكتب التربية والتعليم بعدن والاستاذ /ياسين السقاف المدير العام لمدارس الأوائل ،والاستاذة ابتسام محمد الشبيلي مديرة المدرسة .

رحب المدير العام لمدارس الأوائل / ياسين السقاف بالضيوف واولياء امور الطلاب والطالبات .مهنئا ابنائه وبناته التلاميذ والتلميذات بالنجاح ومتمنيا لهم مزيدا من التألق والابداع .مشيدا بجهود إدارة واعضاء هيئة التدريس واهتمام اولياء الامور بأبنائهم وبناتهم الذي كان له الأثر الإيجابي في تحسين مستوى التحصيل العلمي .

والقت/ ناهد عثمان كلمة أولياء الأمور،عبرت فيها عن شكرها وتقديرها العاليين لإدارة ومدرسي مدارس الأوائل على اسهامهم الفاعل في تعليم وتربية هذه الكوكبة من الطلاب والطالبات, أمل الحاضر وكل المستقبل ،وعلى ما ابدوه من اهتمام وتكريس لكل طاقتهم لتحقيق النجاح المنشود للعملية التعليمية ,ورفع مستوى التحصيل العلمي ،رغم كل الظروف التي تعيشها بلادنا .متمنية المزيد من النجاح والتفوق العلمي لطلاب وطالبات مدارس الأوائل .

هذه وقد تخللت فقرات الحفل عدد من الاغاني والرقصات لزهرات مدارس الأوائل التي اعطت الاحتفال نكهة خاصة ومذاق فريد ،عبر عن مدى الفرحة والابتهاج الذي شعر به المشاركون في الاحتفالية المتواضعة وهم ينتظرون بفارغ الصبر لسماع الاعلان عن اسماء أوائل المدرسة .

والذي بدأت فعالياته بتقديم إدارة المدرسة درع تكريم للأستاذ / جلال ذيبان تقديرا لجهوده في العملية التعليمية .

وليتوج الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية لأوائل الطلاب والطالبات للصفوف من سادس اساسي وحتى ثاني ثانوي وسط تصفيق الحضور وتهانيهم لأوائل مدارس الأوائل بنتيجة الفصل الاول من العام الدراسي ٢٠-٢٠٢١ م.

حضر الاحتفال وكيلات المدرسة، واعضاء هيئة التدريس واللجنة المنظمة، وأمهات وأولياء أمور الطلاب والطالبات وأ خرون.