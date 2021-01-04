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عدن - ياسمين التهامي - أيهما أقوى شهوة المرأة أو الرجل..وكيف تعرف أنها بحاجة لممارسة الجماع بأسرع وقت



يُجمع علماء النفس جميعًا أَنَّ كُل إِنسان لديه احتياج أساسيّ عاطفي وجنسيّ، وهذا الاحتياج أكثر عمقًا عند المرأة منه عند الرجل، فالمرأة لديها طاقة هائلة للحب، ومن المُتعارف أَنَّ المرأة كائن عاطفيّ يعشق قُبلات التقدير والحبّ، وإذا ظهرت المرأة بغير هذهِ الصورة فإنّ هذا الجفاف العاطفي مُكتسب وليس أصلًا في المرأة، فالمرأة لا تفضل أبدًا العلاقة الجنسية السرية والسريعة، بل تفضّل اللمسة الرقيقة والحضن الدافئ والقرب من الرجل بشكلٍ ودود مُفعم بالشوق واللهفة، وهذه الأشياء كُلها لا تقلّ لديها عن متعة مُمارسة العلاقة الجنسية التي توصلها للنشوة التي تشكّل ذروة العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة، وتاليًا حديث حول صفات المرأة الشهوانية. وتباين الشهوة الجنسيّة بين المرأة والرجل. اندفاع الشهوة الجنسية لدى المرأة إِنَّ أول من فسّرَ الشهوة في علم النفس هو العالم النمساوي سيجموند فرويد مؤسّس مدرسة التحليل النفسي، فهو الذي أطلق عليها اسم الّلبيدو Libido، والأصل في معنى هذه اللفظة هو الشهوة الجنسية، التي تُسمّى أيضًا في علم النفس بالطاقة النفسية للغريزةِ الجنسية، فكل إنسان يولد بغريزةٍ جنسية، أي شهوة للجنس الآخر، وقد تنصرف إلى الطرف الآخر، فهي بالتالي تخدم النوع الإنساني، حيث إن الإنسان يبدأ حياته نرجسيًّا مُحبًا لذاته. وبعد أنَّ يبلُغ فإنّه يشتهي الجنس الآخر، وتَرِد هذه الشهوة من المناطق الشهوانية بالجسم وهي الفم والأعضاء التناسُلية، وبحسب فرويد فإِنَّ صفات المرأة الشهوانية ترجع إلى طفولتها غير المُشبِعة لاحتياجاتها الجنسية والعاطفية، أو المبالِغة في تقييمها جنسيًّا، وهذا يشبع حاجات المرأة العاطفية وقد تزيد من رغبتها الجنسية، وعند تعرّضِها لمواقف ترغب فيها بفرض سيطرتها فإنّها تتجه لمُمارسةِ العلاقة الجنسية. ومن المُتعارف أن الرجل هو الأكثر تعبيرًا عن شهوته الجنسية، فذلك مقياسُ مدى رُجولتهِ وفُحولتهِ، أمَّا بالنسبةِ للمرأة فنتيجة الثقافة المجتمعية السائدة والخجل، فهي أقلّ حرصًا من الرجل في إظهار شهوتها الجنسية، ولذلك لم يكن من صفات المرأة الشهوانية إظهار هذه الغريزة الجنسية خوفًأ من نظرة الرجل والمجتمع إليها. هل المرأة تحتاج للجنس مثل الرجل؟ وهل هناك دلالات لإحتياجها للجنس؟ وكيف يعرف الرجل ذلك؟ ومتي تنفر المرأة من الجماع؟ فمن الغريب أنه في مجتمعاتنا العربية لا يستطيع الرجل أن يلاحظ أو يعرف إحتياجات زوجته الجنسية والكثير من الرجال يفكر في نفسه فقط ولا يفكر بالطرف الأخر من العلاقة التي لولاها ما كانت علاقة من الأساس وما كان هناك تواصل جنسي لأنه في كثير من الأحيان ترغب الزوجة بالجماع ولكن في مجتمعاتنا الشرقية تخجل المرأة من أخبار زوجها برغبتها في الجنس وعلي الرجل هنا أن يراعي إهتمامات زوجته وأن يلاحظ كيف تنظر إليه أو ترتدي إليه مثلاً وها هي بعد النصائح للزوج ليعرف دلالات إحتياج ورغبة المرأة في الجنس. عزيزي الرجل إذا إرتدت المرأة الملابس الداخلية المثيرة التي تكشف أكثر ما تستر فعليك أن تعرف أنها تريدك أن تمارس معها الجنس فلا تبخل عليها بذلك. إذا جلست المرأة أمام زوجها وهي مباعدة بين ساقيها فلتعلم أيها الزوج أنها تقول لك هيا عزيزي فأنا في شوق لممارسة الجنس معك لأن المرأة في الغالب تجلس وهي تضم رجليها فعليك أيها الرجل أن تنتبه لذلك. إذا وقفت المرأة أمام المرآة وأخذت تداعب خصلات شعرها وأخذت تتكلم معك بطريقة مثيرة فعليك عزيزي أن تقوم بجذبها برفق أو تحتضنها من الخلف وتبدأ في الممارسة الحميمية معها. اخبار التغيير برس إذا جلست الزوجة بجوار زوجها وإلتصقت به وأخذت تداعبه وتلمس جسده أي تتحرش به تحرشات رومانسية رقيقة فعلي الرجل أن يكون مستعداً لقضاء ليلة جميلة علي الفراش مع زوجته. إذا حضرت أنت وزوجتك حفل عرس وبالذات إذا كان أحد أقاربها فيجب عليك أن تمارس معها الجنس لأنها تكون مشتاقة للعلاقة الحميمية بعد العودة مباشرة. اذا تعطرت زوجتك لك وأرتدت أبهي حللها وتزينت بأبهي زينة فإعلم أيها الزوج أنها تقول لك لقد تهيأت لك فهيا إلي الفراش دون أن تنطق شفتاها بذلك فلا تخذلها. إذا تغزلت المرأة في رجولة وجسد الزوج فيجب عليه أن يعرف أن تلك مقدمة من المرأة أو تلميح من أجل ممارسة الحب. هذه بعض الدلائل علي إحتياج المرأة للجنس وعلي الزوج أن يلحظ تلك الأشياء حتي يسعد زوجته، ولكن هناك بعض النساء يكرهن الجماع فما أسباب ذلك؟ 1-إذا اصيبت المرأة بمرض عضوي أنثوي يجعلها تتألم عند ممارسة الجنس مع زوجها هذا إذا لم يأخذ الزوج باله ولم يتأثر بتعبها مما قد يجعلها تنفر من الجنس وتتمني عدم حدوث اللقاء الجنسي تماماً. 2-هناك بعض النساء تعانين من خلل في الهرمونات مما يتسبب في تولد البرود الجنسي لديهن ما يجعلهن ينفرن تماماً من العلاقة الحميمية. 3- النساء في أول الحمل يتعرضن لما يسمى بالوحم في الشهور الثلاثة الأولي وفي هذه الشهور تشعر المرأة بنفور تام من العلاقة الجنسية. 4- هناك بعض النساء يصبن بما يسمي إكتئاب ما بعد الولادة وخاصة في الحمل الأول وهذا ينتهي بمساعدة الزوج. 5- بعض الأزواج يعتقدون أن الزوجة هي مجرد وعاء لتفريغ الشحنة الجنسية بداخلهن ولا يراعوا المرأة ولا حالتها النفسية ولا إحتياجها مما يعرض المرأة لهزات نفسية عنيفة تجعلها تكره الجماع تماماً وإن قام زوجها بممارسة الجماع معها فستشعر أنه يغتصبها. هذه بعض الأسباب لنفور الزوجة أو المرأة عموماً من الجماع فعليك أيها الزوج أن تأخذ حذرك وتعرف كيف تعامل زوجتك.

