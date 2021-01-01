شكرا لبحثكم عن خبر تقدر ثروتها بـ 8 مليار دولار .. سيدة أعمال خليجية تتزوج بسائقها الخاص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم سهو عبد الله المحبوب ، وبعد البحث والتقصي حول اخبارها ، تبين انها شابة خليجية ثلاثينية ، وهي سيدة أعمال تقدر ثروتها ب ٨ مليار دولار وتملك الكثير من العقارات السكنيه والفنادق الكثير في كلا من مكه المكرمه والمدينه المنورة والعديد من الابراج في فرنسا وباريس ، والذي اثار الضجة حولها هو زواجها من سائقها الباكستاني الأربعاء بتاريخ 30 ديسمبر كانون الاول من 2020 .

ولقد أثار الخبر ضجة كبيرة في مواقع التواصل الخليجية (تويتر فيس بوك انستغرام ) ، فمنهم من قلل من قيمة هذا الزواج واعتبره زواج "يحط من شأنها " كونها تزوجت من "سائق باكستاني" ، واخرون عبروا عن فرحتهم بها وتمنوا لها كل التوفيق والنجاح .