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عدن - ياسمين التهامي - عاجل " الاعلان عن اول ايام شهر رمضان المبارك !

قال الفلكي اليمني عدنان الشوافي، انه أوضح يوم أمس عن اقتران القمر بالثريا، السبت القادم. مستغربا كيف تم تداول البعض لذلك و ربطوا الحدث بشكل غير صحيح ان بداية شهر رمضان هو الخميس القادم. نافيا ما تم تداوله.

جديد اب برس

و قال الشوافي ان كلامه كان حرفيا كالتالي: “يحدث اقتران القمر مع الثريا فلكيا تحت الافق في صباح يوم السبت القادم ٢٥ ابريل/نيسان ٢٠٢٠، إلا انه يمكن مشاهدة القمر (هلال رمضان) بجانب الثريا بالعين المجردة مساء السبت (ليلة الاحد بحساب الليالي و تعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك)، و جاءت تسميته “شهر قِرَان الثلاث” كون حدوثه يتوافق كل سنة مع الليلة الثالثة مع أحد الشهور الهجرية.

وعليه، فان كلامنا كان يين قوسين واضح (ليلة الاحد بحساب الليالي و تعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك).

و أضاف: معنى ذلك اذا كانت ليلة الاحد هي الليلة الثالثة تكون ليلة السبت هي الليلة الثانية و ليلة الجمعة هي الليلة الاولى، و المزارعين بل و كل اليمنيون يعرفون الحساب بالليالي/ اليوم الاسلامي المرتبط به المناسك الاسلامية مثل حساب العشر الأواخر و الليالي البيض …الخ وهي الطريقة/الحساب الذي يتابع به المزارع اقتران القمر و بالحساب بالليالي تم تسمية الشهور القِرَانية منذ القدم كما أوضحنا.

و بخصوص بداية رمضان 1441 هجرية سبق توضيحنا أنه يوم الجمعة الموافق 24 ابريل/نيسان 2020، و كان ذلك قبل اسبوعين و كالتالي:

بالنسبة لليمن موعد تحري الهلال/ يوم الشك/ يوم الغيم/ليلة 30 من شعبان تكون من بعد غروب شمس 29 من شهر شعبان 1441 هجري الموافق الأربعاء 22 من ابريل 2020، في ذات اليوم يغرب قرص القمر قبل غروب قرص الشمس على غرب اليمن بحوالي 24 دقيقة ولم يحقق الاقتران السطحي وقبل ان يحقق كذلك الاقتران المركزي (ولادة الهلال فلكيا) و يكون حكم رؤية الهلال مستحيلة و هذا ما نؤكده بشهادتنا هذة بالحساب الفلكي، و بالتالي الخميس متمم لشهر شعبان وغرة شهر رمضان المبارك 1441 هجرية تكون يوم الجمعة 24 ابريل 2020.