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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غايه الخطورة... انفجار عنيف يهز العاصمة السعودية الرياض .. وسقوط ضحايا وتدمير في البنيان واستنفار أمني غير مسبوق (شاهد الفيديو)...(تفاصيل مرعبه)

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غايه الخطورة... انفجار عنيف يهز العاصمة السعودية الرياض .. وسقوط ضحايا وتدمير في البنيان واستنفار أمني غير مسبوق (شاهد الفيديو)...(تفاصيل مرعبه) أدى انفجار أسطوانة غاز لتدمير منزل تقطنه ثلاث أسر بحي قرطبة في الرياض، كما أصيب رجلاً وطفلة. وأفاد سكان المنزل بحسب سبق، أن الحادثة وقعت أثناء وجودهم في المدارس ومقار أعمالهم وقت صلاة الظهر الأربعاء الماضي. انفجار عنيف يهز العاصمة السعودية الرياض ووقع الانفجار اللحظي وسقطت الأسقف والجدران والمظلات المستعارة؛ ما أسفر عن إصابة شديدة لرجل، وأخرى متوسطة لطفلة.من جانبها باشرت الجهات المعنية الحادثة، وأشار التقرير الأولي للدفاع المدني، إلى وجود تسرُّب غاز تسبَّب في الواقعة.









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