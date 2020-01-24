شكرا لبحثكم عن خبر قائمة المهن التي تم إلغاء نظام الكفيل عنها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تنشر إدارة الجوازات بالمملكة العربية السعودية يومياً كافة التفاصيل المتعلقة بالوافدين والمقيمين في أراضي المملكة، كما تنشر كل ما هو جديد من أجل مساعدتهم على تسهيل الأمور وتسهيل أوضاع العمالة الوافدة في المملكة من الناحية القانونية، كما تعمل على نشر المخالفات وتحذر من الوقوع فيها من أجل تمتع الوافد أو المقيم بالمملكة بإقامة قانونية سليمة محافظاً على القوانين المعمول بها في السعودية.

وأعلن مصدر مطلع بوزارة العمل بالمملكة العربية السعودية أن هناك بعض من المهن التي تم إعفاء إصحابها من العمل بنظام الكفيل بشكل جزئي إلى حين الانتهاء من العمل على مشروع استبدال نظام الكفيل تبعاً لأخر القرارات الصادرة عن الجهات المسؤولة في المملكة.

المهن التي توقف بها الكفيل 2020

مهندس مدني.

مهندس إنشائي.

مهندس كهرباء.

مهندس ميكانيكا.

المهن الطبية.

المهن الإدارية التي توقف بها الكفيل 2020

المدير التنفيذي.

مدير المبيعات.

المحاسب.

السكرتير التنفيذي.

المدير الإداري.

مدير حسابات.

يحق للعاملين في تلك المهن سالفة الذكر الحصول على فرصة للعمل في السعودية، حيث يكون الوافد في تلك الحالة هو كفيل لنفسه، أي أن الشخص يستطيع القيام بنقل الكفالة إلى نفسه، أو السفر بدون وجود كفيل، وذلك حتى يستطيع العمل بالمهن المحددة تبعاً للقانون السعودي.

بينما لم يتم إتخاذ أي قرار بشكل نهائي خاص بنظام وقف نظام الكفيل عن بعض المهن التي يعمل بها الوافدين أو المقيمين، وكان القرار جزئي، حيث تضمن على توصية قيد العمل إلى حين الإقرار بشكل جماعي على وقف نظام الكفيل بشكل كامل وإستبداله بنظام آخر سوف يكون مختلفاً كثيراً عن النظام السابق المعمول به في أراضي المملكة العربية السعودية.