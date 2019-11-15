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عدن - ياسمين التهامي - في تصرف مستفز أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ...سماء المصري تظهر بهذه الملابس الفاضحة وتوجة سؤال جريء لتركي آل شيخ والأخير يصدم الجميع "شاهد"

نشرت الفنانة سما المصري فيديو جديد عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه داخل احد صالونات الحلاقة.



وكانت سما المصري تحلق بنفسها لاحد الاطفال متحدثة عن نيتها افتتاح مشروع محل حلاقة.

جديد اب برس :

غير ان اللافت كان رد سما المصري على من قالت انه ذكرها اكثر من مرة قائلة: “انت تقرب لأم ايمن بتاعت الاخوان اصل بصراحة نفس طريقتها زي ما انت بتقول ان انا اقرب لـ احمد عيد عبد الملك” وتابعت “انا قلت لك قبل مرة ما تجيب

سيرتي”.

وكانت سما قد نشرت سابقا تصريحات للمستشار تركي آل الشيخ قال فيها منتقدا أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك: “لا أعرفه هل هو يقرب لسما المصري؟”.