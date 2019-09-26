شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها :أمي خانتني ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها :أمي خانتني ! والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - كشفت الممثلة الأميركية، ديمي مور، تفاصيل صادمة عن طفولتها وتعرضها للاعتداء الجنسي، في كتاب حديث يتوقع أن يحدث ضجة ونقاشا واسعين بسبب ما ورد فيه.

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