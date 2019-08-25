شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قناة العربية تفاجئ الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الحدث الطارئ من عتق ووكالة الاناضول تكشف مايخطط له الانتقالي لسحق قوات الجيش.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7440989وكالة الاناضول : الانتقالي الجنوبي جمع تعزيزات، وهي تتجه نحو ‎#شبوة

والجيش الوطني يتوعدهم وقناة العربية تنشر خبر عاجل هروب جماعي لمقاتلي الانتقالي. 7440989

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قناة العربية تفاجئ الجميع وتقطع كل برامجها وتنشر هذا الحدث الطارئ من عتق ووكالة الاناضول تكشف مايخطط له الانتقالي لسحق قوات الجيش.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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