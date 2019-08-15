شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة اليمنية ‘‘بلقيس’’ تهز ‘‘انستجرام’’ باطلالة جريئة وساحرة من سواحل أوروبا وتنشر ‘‘فيديو مثير للغاية’’ شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، مقطع فيديو، توضح موقع قضاء إجازتها الصيفية مع زوجها سلطان بن عبداللطيف وطفلها. وأوضحت بلقيس، أنها تقضي إجازتها بين السواحل الإيطالية والفرنسية الساحرة، مؤكدة أنها ستلتقط الكثير من الصور والفيديوهات لنشرها ومشاركتها مع المتابعين.

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