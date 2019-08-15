شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : امرأة عدنية حرة تصرخ بوجه مليشيا الإمارات .. اشهدوا يا عالم هاني بن بريك يقتحم بيوتنا ويريد يخرجنا من بيوتنا .. والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر امرأة أجهشت تصيح وتقول هاني بن بريك يقتحم بيوتنا ويريد يخرجنا من بيوتنا اشهدوا يا عالم الحل طرد الامارات "> صرخة إمرأة عدنية من مليشيا #بن_بريك مليشيا تمنع حتى النساء من دخول بيوتهن وبمدرعات اماراتية..Posted by ‎عاجل بوست‎ on Wednesday, August 14, 2019

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : امرأة عدنية حرة تصرخ بوجه مليشيا الإمارات .. اشهدوا يا عالم هاني بن بريك يقتحم بيوتنا ويريد يخرجنا من بيوتنا .. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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