شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيه شهيرة سبق وان تنبأت بمقتل صالح تتنبأ بما سيحدث في اليمن خلال الأيام القادمة ومصير ولي العهد؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، إن سنة 2019 ستشهد بروز تنظيمات جديدة بعد تنظيم داعش الإرهابي لكن بهدف واحد خاصة في إفريقيا، وأن الجزائر ستكون على موعد مع موجة مظاهرات واحتجاجات وأعمال العنف تعمّ الشارع.

وتوقعت الفلكية أنّ يضرب الإرهاب نيويورك الأميركية خلال العام 2019، والدخان يغطّي المدينة، وأنّ أوروبا ستشهد ”جريمة” في أحد النوادي الليلية، مشيرة إلى تهديد ستعرفه مطارات أوروبا ما سيؤدّي الى إغلاقها.

وفيما يلي توقعات ليلى عبد اللطيف 2019 :

-وقوع حدث كبير (لم تذكره) وعدد كبير من المسلمين ومن أغلب الدول سيزورون القدس والمسجد الأقصى وذلك في المراحل المقبلة.

-وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيتخطّى هذه المرحلة، وسيعود أقوى على الصعيد الشخصي، وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي، وستستضيف المملكة العربية السعودية حدثًا عالميًا كبيرًا.

-محمد منصف المرزوقي سيعلن عن حدث هام وتونس ستشهد احتجاجات واسعة .

-اكتشاف آثار تاريخية في منطقة سعودية لها قيمة معنوية ومادية.

-تقارب سعودي سوري، ووفد سعودي رفيع المستوى يزور سوريا.

-الموت سيغيّب 3 وجوه فنيّة خليجية عربية في العام 2019 ومن بينهما وجه فني كويتي.

-عودة الشرعية إلى اليمن بعد أحداث مهمة وتطورات بارزة وستساهم دول مجلس.

-التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية والكويت بإعادة بناء واستقرار اليمن.

-سيتمّ إنشاء قوة عربية خليجية أمام أي خطر أو اعتداء خارجي.

-موجة الإحتجاج والشغب تعود إلى الشارع الإسباني.

-حرب أهلية في دولة كوريا الشمالية.

-مصائب وكوارث ستحدث على كوكب الأرض والعالم سيكون في حالة غليان من العام 2019 إلى العام 2022.

-دخول مصر والمغرب مجلس التعـاون الخليجي.

-ظهور أمراض وفيروسات في العالم قد تنشر الرعب في العالم، الضحايا بالآلاف.

-مظاهرات وأعمال شغب في تركيا وشعارات برحيل الرئيس الطيب أردوغان مرفوقة بمشاهد عنف.

-صور سيف الإسلام القذافي تعم المناطق الليبية والشعب الليبي يبتهج لعودة سيف الدين الإسلام.

-هدوء في الدول العربية ومرحلة حاسمة في العراق وخطر يهدّد بعض الشخصيات العراقية البارزة.

-إعادة انتخاب بشار الأسد بتأييد شعبي كبير.

-الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدخل المستشفى وسيكون بحالة حرجة.

-حالة من الإنقسام غير المسبوق في الاتحاد الأوروبي وسيشهد حالات من التفكك تؤدي إلى انسحاب أكثر من دولة أوروبية منه.

حكومة نتنياهو تهتز وتواجه أزمة داخلية كبيرة من خلال أحداث أمنية خطيرة تقع في الداخل.

-الأمن الكويتي على موعد مع إنجاز أمني كبير.

-عدد من الرؤساء العرب والأجانب في ذمة الله في العام 2019.

-انتشار لسفن حربية في مياه بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط بشكل خاص.

-رئيس دولة ينجو من الموت بأعجوبة بعد محاولة اغتيال وآخر في ذمة الله.

-أزمة طارئة وحالة من التأهب والغليان تسود منطقة الشرق الأوسط والأنظار تتجه إلى حدث ما بين أميركا وايران.

-مظاهرات واحتجاجات في بريطانيا.

وباء جديد وخطير وقاتل في أفريقيا.

-وباء الجرب ينتشر في بعض الدول.

-ظلام كبير يلف قسم من الكرة الأرضية في ظاهرة غريبة جداً وغير مسبوقة تحيّر العلماء لكن قد لا تقع هذه الظاهرة.