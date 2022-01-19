التحالف العربي يشن سلسلة غارات جوية هي "الأعنف" في العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر اليوم الاربعاء سلسلة غارات جوية هي الأعنف على العاصمة صنعاء، بعد مرور 24 ساعة على اعلان التحالف تنفيذ عملية ردع شاملة.



وقال سكان لـ"يمن شباب نت"، ان المقاتلات شنت نحو 11 غارة جوية في مناطق متفرقة في ظل تحليق مكثف للمقاتلات بسماء العاصمة صنعاء.



وأفادوا "سماع دوي انفجارات متتالية هزت جميع الاحياء السكنية في العاصمة صنعاء".



وقالت مصادر محلية "أن الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي ومناطق في فج عطان ومنطقة السواد وسعوان ومواقع أخرى في محيط صنعاء الريفي".



وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، أعلن التحالف شن ضربات جوية لمعاقل ومعسكرات الميليشيات الحوثية في صنعاء، وقال "إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، وفق ما نقلت وسائل إعلام سعودية.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أعلن التحالف، شن ضربات جوية استهدفت معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية في صنعاء، مؤكداً أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين في جبل النبي شعيب.

كما أعلن أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب خلال 24 ساعة أدت لتدمير 9 آليات للميليشيات ومقتل 80 عنصراً.

ومساء الاثنين أعلن التحالف العربي تنفيذ عملية ردع شاملة على مدار الساعة فوق العاصمة صنعاء، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي في العمق الإماراتي بواسطة 5 صواريخ بالستية وعدد غير محدود من الطائرات المسيّرة.