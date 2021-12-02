الوكيل الكثيري يطلع على مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، اليوم، على عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في مديريات وادي حضرموت بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة اليونسكو.



وتعرف وكيل المحافظة خلال لقائه مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض لقصم، على تلك المشاريع التي تشمل إعادة تأهيل مدينة شبام التاريخية من خلال ترميم أربعين مبنى بتكلفة 105 مليون ريال وتنفيذ أعمال الرصف بالأحجار المسطحة ، الى جانب بناء وتأثيث 4 مدارس في مديرية السوم وتدريب وتأهيل المعلمين في المديرية .

وأشاد وكيل المحافظة بتدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في كثير من المشاريع التنموية ومساندة السلطات المحلية..مبدياً استعداده تقديم كافة التسهيلات الممكنة لإنجاح نشاط الصندوق وتذليل المشكلات والسلبيات التي أثرت على تنفيذ الأعمال.