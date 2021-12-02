وزير الإعلام: الميليشيات الحوثية تجبر مشائخ القبائل على رفد جبهاتها حتى بالأطفال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران تمارس ضغوطاً ومحاولات إبتزاز على مشائخ القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرتها لاجبارهم على حشد المقاتلين في صفوفها.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ، ان المليشيا الحوثية تجبر مشائخ القبائل على حشد مقاتلين، بمن فيهم الأطفال، بهدف تعويض خسائرها غير المسبوقة، والدفع بموجات بشرية جديدة لموت محقق ضمن مسلسل التصعيد المتواصل في جبهات القتال بمحافظة مارب‏.

واشار الارياني الى ان المعلومات الواردة من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تؤكد قيام المليشيا خلال الايام الماضية بتصفية عدد من المشائخ، واختطاف آخرين في محافظات (عمران، حجة، صنعاء، تعز، واب)، رفضوا الانصياع لضغوطها وتجنيد مقاتلين في صفوفها، وسط عزوف من غالبية القبائل عن الانخراط في معاركها العبثية‏.

وجدد الارياني مناشدة مشائخ ووجهاء وقبائل اليمن وكل اب وام في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية حفظ دمائهم ودماء أبنائهم واحبائهم، وعدم القائهم وقودا في معارك المليشيا العبثية، وقرابين لتنفيذ اجندة اسيادهم في طهران واطماعهم التوسعية في المنطقة‏.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وإدراجها ضمن قوائم الارهاب، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب"