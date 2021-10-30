شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو .. يمنية تسأل اباها قبل أن يلفظ انفساه الاخيره من قتلك يا أبي ويجيبها ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة أحد المواطنين في صنعاء، بعد إقدام المليشيات على تصفيته في أحد شوارع العاصمة.

وأظهر الفيديو، المواطن، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وابنته تصرخ بجواره وتسأله: من قتلك؟ ليرد عليها بكلمة واحدة: ‘‘أنصار الله’’ بحسب تعبيره.

وقالت المصادر، إن القتيل، هو أحد العناصر الموالية للمليشيات الحوثية، وأن الحادثة وقعت في صنعاء، فيما لم يتسنَّ للمشهد اليمني معرفة هويته حتى الآن.

ويوم أمس الخميس، كشفت مصادر إعلامية، عن مقتل قيادي بارز في المليشيات الحوثية يدعى ‘‘أبوالكرار سعد المراني’’ على يد حارسه الشخصي في حي التحرير بصنعاء.

وقالت المصادر أن المليشيات القت القبض على الحارس الشخصي للمراني، بعد الحادثة.. مشيرة إلى أن المراني يعمل مشرفًا أمنيًا في مديرية حوث بمحافظة عمران.

https://twitter.com/Twitter/status/7111453950138460753927?ref_src=twsrc%5Etfw