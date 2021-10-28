لحج: مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات قبلية في المضاربة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مسلحان في اشتباكات قبلية بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، على خلفية قضايا ثأر.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين اثنين قتلا في اشتباكات مسلحة اندلعت في سوق مديرية المضاربة الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.



وأضافت أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين قبليين على خلفية قضية ثأر منذ خمسة أعوام وسقط على إثرها مسلحين اثنين.



وتشهد مناطق سيطرة مليشيا الانتقالي فوضى أمنية وقطاعات مسلحة وقضايا ثأر ضاعف من انتشارها غياب أجهزة الدولة نتيجة تمرد المليشيا المدعومة من الإمارات.

