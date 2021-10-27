مارم يبحث مع أبو العينين العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، مع عضو مجلس النواب المصري ورئيس مجلس ادارة مجموعة سيراميكا كليوباترا محمد ابو العينين، تعزيز العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية بين مؤسسات الاعمال في البلدين الشقيقين.



واكد السفير مارم في اللقاء بحضور رئيس مجلس الاعمال اليمني في مصر محمد المجاهد وعدد من اعضاء المجلس، على اهمية سبل تنشيط العلاقات التجارية بين البلدين في المرحلة القادمة وبما يعزز من عملية التبادل التجاري وخلق الفرص الاستثمارية.

واشار مارم، الى أن المرحلة تتطلب خلق المزيد من الشراكات وفرص التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا والاثار التي انتجتها الحرب التي قادتها الميليشيات الانقلابية على الدولة ومؤسساتها، وفي ظل توجهات الحكومة الشرعية لتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والبدء في اعادة اعمار ما دمرته الحرب.

من جانبه اعرب محمد ابو العينين، عن سعادته بهذا اللقاء..متمنياً استمرار التواصل من أجل ايجاد فرص للتعاون والشراكة البناءة في كافة المجالات التجارية والاستثمارية.