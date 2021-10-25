حيدر أبوبكر العطاس يهنىء الملازم "أيمن عبدالله بايعشوت" بعد تخرجه اليوم من الدفعات العسكرية بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقدم الرئيس حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية بالتهنئة، لأبن محافظة حضرموت الملازم أيمن عبدالله بايعشوت بعد تخرجه اليوم ضمن الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بجمهورية مصر العربية.



وتمني الرئيس حيدر أبو بكر العطاس للملازم أيمن بايعشوت بدوام التوفيق.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي شهد اليوم حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات والمعاهد العسكرية بمصر

وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وشهد الحفل، بحضور الرئيس المصري السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.