عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف العربي يعلن مقتل 264 حوثيا قرب مأرب

الإثنين 25 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الأحد، مقتل 264 عنصرا من ميليشيا الحوثي في غارات جوية خلال الساعات الـ72 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب الإستراتيجية حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من الرياض.



وقال التحالف في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنه نفذ ”88 عملية استهداف“ في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كم جنوب مأرب، ما أدى إلى ”تدمير 36 آلية ومقتل أكثر من 264 عنصراً حوثيا إرهابياً“.

والجمعة الماضي أعلن التحالف العربي مقتل 92 عنصراً من ميليشيات الحوثي، إضافة إلى تدمير 16 آلية عسكرية، خلال عمليات استهداف لمواقع الميليشيا في المنطقتين نفسيهما ”الجوبة والكسارة“، خلال 24 ساعة.

وقال التحالف في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر تويتر: ”نفذنا 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الجوبة والكسارة، خلال الساعات الـ24 الماضية“.

وأضاف التحالف العربي أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 16 من الآليات العسكرية، ومقتل أكثر من 92 عنصرا إرهابيا“.