عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإرياني: جماعة الحوثي تستخف بالمجتمع الدولي

الأحد 24 أكتوبر 2021

الخليج 365

انتقدت الحكومة اليمنية، مساء السبت، استمرار ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية لاستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية، واعتبرت ذلك تأكيدا على "استخفافها بالمواقف الدولية الداعية للتهدئة واحلال السلام في اليمن".



وجاء ذلك في تعليق لوزير الإعلام معمر الإرياني، على إعلان تحالف دعم الشرعية تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانه بمحافظة الحديدة. وشدد الإرياني على "أن هذه الأنشطة الإرهابية تؤكد مضي ميليشيا الحوثي في نهج التصعيد تنفيذا للاملاءات الايرانية، وعدم اكتراثها بالمأساة الانسانية المتفاقمة لليمنيين‏".

وثمّن وزير الإعلام جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في إحباط هذه المخططات وتأمين التجارة العالمية وخطوط الملاحة، موضحا ان إجمالي ما دمره التحالف بلغ 91 زورقا مفخخا تم تجهيزها لتنفيذ هجمات إرهابية.

وأشار الإرياني إلى ان هذه الممارسات تؤكد من جديد أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة، وداعش"، وقال إن استمرار استغلال ميليشيا الحوثي لاتفاق ستوكهولم للسيطرة والتواجد على أجزاء من الشريط الساحلي في محافظة الحديدة والتخطيط لشن هجمات إرهابية، بات يمثل تهديدا جديا وخطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي‏.

وطالب ‏وزير الإعلام المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بادانة هذه الأنشطة الإرهابية المزعزعة للامن والاستقرار الإقليمي والدولي، وسرعة العمل على إدراج ميليشيا الحوثي في قوائم الارهاب، وفرض العقوبات على قياداتها، وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة ك "مجرمي حرب".