التحالف: تدمير 4 زوارق مفخخة بالحديدة قبل تنفيذها هجمات

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذه "عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة" في الحديدة، غرب اليمن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012