شكرا لبحثكم عن خبر وفاة طفلة في حضانة مستشفى ابن خلدون بلحج والمحافظ بوقف المسؤول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *محافظ لحج يوجه بتوقيف مناوب قسم الحضانة وتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة طفلة بمستشفى ابن خلدون*

*لحج إعــلام المحافظة*

وجه محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مشاه اللواء الركن احمد عبدالله تركي أليوم ، بتشكيل لجنة طبية محايدة ومن السلطة المحلية بالمحافظة وذلك بالتحقيق الطبي الشفاف في أسباب وفاة طفلة بقسم حضانة مستشفى إبن خلدون العام أمس الأول بسبب الاختناق ونقص مادة الاكسجين .

وأكد السكرتير الإعلامي لمحافظ لحج الأستاذ/ محمد محي الدين علي ، عن تشكيل لجنة طبية محايدة باشراف مباشر من محافظ المحافظة اللواء الركن احمد عبدالله تركي لبحث أسباب ودواعي وفاة طفلة الحضانة بسبب انقطاع الأكسجين عن القسم لفترة النصف ساعة مما أدى إلى وفاة الطفلة وتأثيراته على أطفال القسم .

وأكد "السكرتير الإعلامي لمحافظ لحج" عن توجيهات المحافظ بتوقيف مناوب قسم الحضانة في البحث الجنائي والتحقيق معه ومع الطاقم الطبي عن أسباب مغادرته المستشفى دون إذن مسبق والذي تسبب في حادثة الوفاة للطفلة .

لافتاً " إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لن تتهاون مع أي حالة سلبية للموظف أو المدير من خلال التخاذل أو الإهمال او التقصير وتسبب في كارثة بشرية والاضرار بارواح المواطنين وخصوصاً في الجانب الطبي .

ولفت "محي الدين" إلى أن اللجنة ستباشر عملها من يوم الأحد الموافق 24 اكتوبر وحتى 26 ولمدة ثلاثة أيام وترفع تقريرها إلى المحافظ صباح 27 اكتوبر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهاونين باروح المواطنين .