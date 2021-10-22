تعز.. وقفة احتجاجية تنديدًا بزيادة إيجارات المنازل

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم عدد من الناشطين بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة، للتنديد بارتفاع إيجارات المنازل.

ورفع المحتجون في الوقفة التي نظمها تحالف شباب الأحزاب السياسية في تعز، لافتات تندد بزيادة إيجارات المساكن، وتطالب السلطة المحلية بوضع حلول عاجلة.

وقال بيان صادر عن الوقفة إن "قضية ارتفاع ايجارات المساكن والمحلات في مدينة تعز أثقلت كاهل المواطنين وذوي الدخل المحدود والفئات الضعيفة من المهمشين والنازحين، خصوصًا في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي".

وطالب البيان السلطة المحلية بوضع حلول ناجعة والتنسيق مع السلطة القضائية لحل القضية والتخفيف من معاناة المواطنين.

وفي السنوات الأخيرة شهدت إيجارات المساكن في مدينة تعز ارتفاعًا كبيرًا الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان.

ومنذ بداية الحرب في اليمن أواخر 2014، شهدت الإيجارات زيادة بنسبة 67% في مختلف المدن اليمنية، وفي تعز ارتفع الإيجارات بنسبة 50 بالمئة، وفق تقرير صادر عن مركز الإعلام الاقتصادي مطلع عام 2019.