تعز.. مقتل مواطن برصاص قناصة ميليشيات الحوثي شرقي المدينة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن، الثلاثاء، إثر استهدافه برصاصة قناصة ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً شرق محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن "المُسن علي يحيى ذعوان، قتل برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الإيرانية في حي الصفا بمنطقة زيد الموشكي".



وأوضح المصدر أن "قناصة الميليشيات استهدفت حي الصفا من مواقعها المتمركزة في شارع الأربعين شمال شرق تعز".



وتشير إحصاءات حقوقية إلى مقتل وإصابة 17 ألف و326 مدنياً على يد مليشيات الحوثي الارهابية بينهم (3916) طفلا و(1527) امرأة و(1053) مسن، خلال ستة أعوام في محافظة تعز بفعل القنص والقصف والألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي.

