توجيهات بتعشيب وتأهيل ملعبي الأهلي وبن سلمان بغيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتعشيب ملعب نادي الأهلي بغيل باوزير، وترميم وتأهيل مبنى مقر الإدارة.



جاء ذلك خلال زيارة قام بها محافظ حضرموت، اليوم، لمنشئات نادي الأهلي، في سياق اهتمامه بقطاع الشباب والرياضة، وتحسين البنية التحتية للأندية، للإرتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية.

كما قام المحافظ البحسني بزيارة إلى ملعب بن سلمان بمديرية غيل باوزير، ووجه بتعشيب الملعب وتأهيل منشآته، مؤكدًا أن هذه المشاريع التي تم اعتمادها في قطاع الشباب والرياضة ستعمل على تنشيط الرياضة بالمديرية بشكل أكبر، حاثًا الشباب على الاستفادة من هذه الملاعب وتسخير أوقات الفراغ في بناء الأجسام والعقول.

رافق محافظ حضرموت، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، ومدير عام مديرية غيل باوزير سالم العطيشي، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، ومدير عام مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، ومدير عام مؤسسة الطرق والجسور بالساحل المهندس طه باحيدرة، ومدير عام مكتب الزراعة والري بالساحل المهندس عوض بالكيمان، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل حسن مسجد