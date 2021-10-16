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‏‎‏‎ صحة تعز تشيد بدعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

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أشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي بدور منظمات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة الحرب.

 

جاء ذلك خلال ورشة تقييم الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء الصحي لرفع وتحسين الخدمات المقدمة والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس ضمن مشروع صحة من أجل السلام.

 

في سياق آخر دشن الدكتور المليكي دورة تدريبية لـ 22 عاملا صحيا في مجال تقديم اللقاحات والتعامل معها في 22 مركز لقاح تم استهدافه في إطار تنفيذ مشروع الاستجابة لفيروس كورنا والذي تقيمه منظمة أوكسفام البريطانيية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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