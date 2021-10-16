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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحة تعز تشيد بدعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي بدور منظمات المجتمع المدني في دعم القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة الحرب.
جاء ذلك خلال ورشة تقييم الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء الصحي لرفع وتحسين الخدمات المقدمة والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضمن مشروع صحة من أجل السلام.
في سياق آخر دشن الدكتور المليكي دورة تدريبية لـ 22 عاملا صحيا في مجال تقديم اللقاحات والتعامل معها في 22 مركز لقاح تم استهدافه في إطار تنفيذ مشروع الاستجابة لفيروس كورنا والذي تقيمه منظمة أوكسفام البريطانيية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة.