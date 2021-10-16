‏‎‏‎ صحة تعز تشيد بدعم منظمات المجتمع المدني للقطاع الصحي

في سياق آخر دشن الدكتور المليكي دورة تدريبية لـ 22 عاملا صحيا في مجال تقديم اللقاحات والتعامل معها في 22 مركز لقاح تم استهدافه في إطار تنفيذ مشروع الاستجابة لفيروس كورنا والذي تقيمه منظمة أوكسفام البريطانيية بالتعاون مع مكتب الصحة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ورشة تقييم الاحتياجات الخاصة بمركز الوفاء الصحي لرفع وتحسين الخدمات المقدمة والاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ضمن مشروع صحة من أجل السلام.

محمد يوسف

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