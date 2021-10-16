سلطان البركاني يعزي بوفاة المناضل أبو بكر باذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقية عزاء ومواساة في رحيل المناضل والسياسي الكبير الدكتور ابوبكر عبدالرزاق باذيب الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالنضال والتضحية وخدمة الوطن.



وقال البركاني في البرقية التي بعث بها إلى الدكتور واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي ونجله يسار أبو بكر وكافة آل باذيب "تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الأسى نبأ وفاة المناضل الدكتور أبو بكر عبد الرزاق باذيب الأمين العام المساعد للحزب الإشتراكي ورئيس تحرير صحيفة "الثوري" وأحد أبرز الهامات الوطنية العملاقة، والسياسي المخضرم والحكيم الذي كان له دور بارز منذ انطلاق شرارة ثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة وترسيخ مداميك الجمهورية، وأحد القادة الكبار في مسيرة اليمن الحديث".

وقال رئيس مجلس النواب "إننا نشعر بالحزن العميق وفداحة الخسارة لرحيل واحد من أبرز قيادات الرعيل الأول الذين أخذوا على عاتقهم المسؤولية الوطنية في معترك الحياة ومراحل النضال التي جسدها مع أشقائه المناضلين عبدالله عبدالرزاق وأخيه علي، وبقية الرعيل الوطني".

وأضاف "لقد كان الفقيد أحد أقطاب الحياة السياسية اليمنية ذات المواقف المتزنة والحكيمة والمضيئة في تاريخ اليمن، مؤكدًا أن الوطن قد خسر في هذا الظرف الصعب مناضلًا بارزًا، ومفكرًا حكيمًا، وسياسيًا محنكًا، خاض حياة نضالية في سبيل عزة وكرامة اليمن منذ بواكير شبابه.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل باذيب، والتعزية موصولة إلى أمين عام الحزب الاشتراكي الدكتور عبدالرحمن السقاف وقيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي .. سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.