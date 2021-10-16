معين عبدالملك يعزي بوفاة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي أبوبكر باذيب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة، بوفاة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني، المناضل ابوبكر عبدالرزاق باذيب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.



وأشاد رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجل الفقيد يسار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، وجميع افراد اسرتهم وكافة آل باذيب، بمناقب وصفات الفقيد الراحل وادواره النضالية البارزة في صفوف الحركة الوطنية التي قارعت الاستعمار البريطاني، والمساهمة الفاعلة في نشوء الحركة النقابية اليمنية في عدن في خمسينات القرن الماضي.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، أن الوطن فقد برحيل ابوبكر باذيب شخصية وطنية مستنيرة، واحد مشاعله الفكرية والنضالية.. منوها بدوره في بلاط صاحبة الجلالة كرئيس تحرير لصحيفة الثوري، ومعلما وقدوة لاجيال.

وقدم رئيس الوزراء خالص العزاء وعظيم المواساة لجميع اسرته والحزب الاشتراكي اليمني وكل رفاقه وزملائه والوطن عامة بهذا المصاب الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.