شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يكلف العميد الركن حسن العيدروس مدير لأمن وادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر وزير الداخلية اللواء الركن أبراهيم حيدان قرار يقضي بتكليف العميد الركن/ حسن أحمد العيدروس قائما بأعمال مدير أمن وادي وصحراء حضرموت.



وقضى القرار بتكليف العميد مبارك العوبثاني مستشارا لوزير الداخلية .

نرفق لكم السيرة الذاتية للعميد "العيدروس"

المؤهلات العلمية :

- باحث لنيل درجة الدكتوراه (القضاء والسياسة الشرعية) ، المدينة العالمية (ماليزيا).

- ماجستير (العلوم الشرعيةوالقانونية ) المعهد العالي للقضاء.

- ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة ، اكاديمية الشرطة ، كلية الشرطة.

- ثانوية عامة – القسم العلمي – ثانوية بن حم تاربة.

تقلد العميد الركن حسن العيدروس عدد من المناصب وكلّف بالعديد من المهام والتي صقلت شخصيته العسكرية في وقت مبكر وهي :

- رئيس محكمة المنطقة العسكرية الثانية (حضرموت ، المهرة ،سقطرى)

- مَحكّم في عدة قضايا.

- العمل في عدد من محاكم ونيابات صنعاء وحضرموت .

- معيد ومحاضر في كلية الشرطة – صنعاء .

- رئيس قسم التوجيه المعنوي – كلية الشرطة – صنعاء.

- قائد سرية بكلية الشرطة – صنعاء.

- نائب رئيس قسم السجلات شؤون الضباط – وزارة الداخلية.

- رئيس عمليات كتيبة قوات النجدة - صنعاء.

- ضابط الأمن والنظام مركز شرطة 14 أكتوبر النموذجي – صنعاء.

- رئيس قسم السكرتارية لوكيل أول وزارة الداخلية وقائد قوات النجدة – صنعاء.

-نائب رئيس الشعبة القانونية – المنطقة العسكرية الثانية.

- رئيس شعبة القضاء العسكري – المنطقة العسكرية الثانية.

- مدير ادارة الإمداد والتموين بإدارة أمن حضرموت – الساحل.

- رئيس قسم التعيينات بشعبة الإمداد بالمنطقة العسكرية الثانية.

- ضابط الارتباط بين المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف فيما يخص الامداد.

- رئيس شعبة الضباط المنطقة العسكرية الثانية.

- رئيس لجنة صرف المرتبات ، المنطقة العسكرية الثانية .

- عضو لجنة المشتريات بالمنطقة العسكرية الثانية.

- عضو لجنة التحقيق في الاسلحة المفقودة.

-عضو لجنة الازدواج.