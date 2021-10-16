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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يكلف العميد الركن حسن العيدروس مدير لأمن وادي وصحراء حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021
الخليج 365 - سيئون
أصدر وزير الداخلية اللواء الركن أبراهيم حيدان قرار يقضي بتكليف العميد الركن/ حسن أحمد العيدروس قائما بأعمال مدير أمن وادي وصحراء حضرموت.
وقضى القرار بتكليف العميد مبارك العوبثاني مستشارا لوزير الداخلية .
نرفق لكم السيرة الذاتية للعميد "العيدروس"
المؤهلات العلمية :
- باحث لنيل درجة الدكتوراه (القضاء والسياسة الشرعية) ، المدينة العالمية (ماليزيا).
- ماجستير (العلوم الشرعيةوالقانونية ) المعهد العالي للقضاء.
- ليسانس في الحقوق وعلوم الشرطة ، اكاديمية الشرطة ، كلية الشرطة.
- ثانوية عامة – القسم العلمي – ثانوية بن حم تاربة.
تقلد العميد الركن حسن العيدروس عدد من المناصب وكلّف بالعديد من المهام والتي صقلت شخصيته العسكرية في وقت مبكر وهي :
- رئيس محكمة المنطقة العسكرية الثانية (حضرموت ، المهرة ،سقطرى)
- مَحكّم في عدة قضايا.
- العمل في عدد من محاكم ونيابات صنعاء وحضرموت .
- معيد ومحاضر في كلية الشرطة – صنعاء .
- رئيس قسم التوجيه المعنوي – كلية الشرطة – صنعاء.
- قائد سرية بكلية الشرطة – صنعاء.
- نائب رئيس قسم السجلات شؤون الضباط – وزارة الداخلية.
- رئيس عمليات كتيبة قوات النجدة - صنعاء.
- ضابط الأمن والنظام مركز شرطة 14 أكتوبر النموذجي – صنعاء.
- رئيس قسم السكرتارية لوكيل أول وزارة الداخلية وقائد قوات النجدة – صنعاء.
-نائب رئيس الشعبة القانونية – المنطقة العسكرية الثانية.
- رئيس شعبة القضاء العسكري – المنطقة العسكرية الثانية.
- مدير ادارة الإمداد والتموين بإدارة أمن حضرموت – الساحل.
- رئيس قسم التعيينات بشعبة الإمداد بالمنطقة العسكرية الثانية.
- ضابط الارتباط بين المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف فيما يخص الامداد.
- رئيس شعبة الضباط المنطقة العسكرية الثانية.
- رئيس لجنة صرف المرتبات ، المنطقة العسكرية الثانية .
- عضو لجنة المشتريات بالمنطقة العسكرية الثانية.
- عضو لجنة التحقيق في الاسلحة المفقودة.
-عضو لجنة الازدواج.