شكرا لبحثكم عن خبر قبل سقوطها ب٤٨ ساعة.. كيف المحت السعودية بسقوط العبدية في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - المحت المملكة العربية السعودية إلى سقوط العبدية قبل سيطرت الحوثيين عليها ب٤٨ ساعة. وقالت اخبار السعودية:ان التحالف يطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتحمل المسؤولية في فك الحصار عن المدنيين بالعبدية. حيث جاءت هذه المطالبة قبل سقوط المدينة بيد الحوثيين ب٤٨ ساعة. ويرى مراقبون بان المطالبة السعودية جاءت عقب علمها بان سقوط المدينة بيد الحوثيين بات وشيكا.

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