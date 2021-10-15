شكرا لبحثكم عن خبر شاهد...طائرة إيرانية تحت أقدام صبية مراد أحفاد كبير قرادعة الجمهورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سقطت طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبل مراد جنوبي محافظة مأرب.

يأتي ذلك بالتزامن مع المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش مسنودا برجال المقاومة الشعبية والقبائل في مختلف الجبهات الجنوبية للمحافظة.

الصور وثقت للطائرة إيرانية الصنع تحت أقدام صبية وأطفال مراديين من أحفاد كبير قرادعة الجمهورية الشيخ علي ناصر القردعي وأبطال مراد الذين يسطرون الملاحم إلى جانب أبطال قبائل مأرب والمقاتلين في الجيش والمقاومة من كافة بقاع اليمن.

كثفت المليشيات قصف مراد والجوبة والعبدية ومأرب المدينة بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة لكسر الصمود والاستبسال وإرهاب السكان. بينما يكثف التحالف العربي عملياته واستهدافاته الجوية لقوات وتعزيزات الحوثيين في العبدية خاصة التي تتعرض لحصار خانق للأسبوع الرابع وفي سائر الجبهات المشتعلة.

وزير الدفاع كان الأربعاء في جبهة مراد وذكّر بإرث القردعي والشدادي ودعا إلى رصف الصفوف في مواجهة المليشيات الإيرانية وأكد على البذل والذهاب حتى النهاية.. والصبر في المعركة المصيرية.

قال رئيس الوزراء معين عبدالملك إن معركة مأرب ستحدد المسار. وأكد في حوار صحفي الأربعاء إن الضغوط الدولية ليست كافية لحمل الحوثيين على ارتياد طريق السلام، مشيرا إلى أن المعركة في مأرب بين الجيش اليمني والحوثيين ستحدد إلى "حد كبير" مسار الحرب في البلاد.