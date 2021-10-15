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وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان تعزيز جهود وقف اعتداءات الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

بحث وزيرا خارجية السعودية وأمريكا، البرنامج النووي الإيراني، وأهمية تعزيز الجهود المشتركة لوقف اعتداءات الحوثي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيران فيصل بن فرحان، وأنتوني بلينكن، في مقر الخارجية الامريكية بواشنطن، يوم الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة، إن الوزيرين، بحثا خلال اللقاء، ”العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم“.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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