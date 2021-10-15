رئيس الوزراء: عدن جاهزة لاستقبال بعثات السفارات الأجنبية إلى حد كبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، عدن جاهزة لاستقبال بعثات السفارات الأجنبية إلى حد كبير لكن الأمر لا يزال يحتاج وقتا للترتيبات الأمنية.



وبالنسبة لأزمة صيانة خزان النفط صافر قبالة سواحل الحديدة، قال الدكتور معين، فى لقائه على قناة تن، إن أزمة الخزان النفطى صافر ناتجة عن التعنت الحوثى، والكارثة ستكلف مليارات الدولارات لأن حجم الخام على سطح الناقلة كبير، وتجرى محاولات الآن بتدخل أطراف دولية والأزمة تحتاج حلا سريعا.

وأضاف الدكتور معين، أننا ندق ناقوس الخطر وعلى المجتمع الدولى تحمل المسئولية إزاء الكارثة.

وعن إعادة فتح مطار صنعاء قال، إننا كحكومة عرضنا أكثر من مبادرة لكن الحوثى يحاول استغلال هذا النملف لتعبئة الرأى الداخلى.

وبالنسبة لأزمة كورونا قال إن الوضع الآن أكثر استقرارا، لكن للأسف الدعم الدولى لم يكن كبيرا لليمن كما كان متوقعا.